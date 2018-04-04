Адель поженила двух друзей на заднем дворе своего дома в Лос-Анджелесе

Адель

Британский комик Алан Карр рассказал в недавнем телешоу на BBC о своей свадьбе, а точнее – об участии в церемонии 29-летней Адель. Певица, узнав о намерении Кара и его друга Пола Дрейтона пожениться, предложила им свою помощь – организацию и проведение церемонии. Свадьба состоялась в начале года, но фотографией с нее Адель поделилась лишь сегодня.

Я поженила двух своих лучших друзей в январе, – сообщила певица в подписи к фото.

Адель

Алан назвал ее "самым добрым и милым человеком" и рассказал, что она продумала каждую деталь торжества, а местом его проведения предложила сделать задний двор своего дома в Лос-Анджелесе. Во время приема она исполнила для гостей несколько песен.

К слову, Адель не единственная среди западных звезд, бравших на себя обязанность проведения церемонии бракосочетания. Анна Фарис, Дуэйн Джонсон, Джимми Киммел, Блейк Шелтон и другие имеют подобный опыт.

Алан Карр