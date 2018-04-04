Алексей Навальный и ФБК создают новую партию «Рабочее название»

Политика, последние новости сегодня – 3 апреля. Оппозиционер Алексей Навальный создает новую партию «Рабочее название».

Алексей Навальный выводит на политическую арену новую партию, но со старым принципом. Иван Жданов, юрист Фонда борьбы с коррупцией, основанного Навальным, сообщил о том, что партия будет регистрироваться в Минюсте. Пока что партия остается без названия – то есть будет упоминаться в документах как «Рабочее название». Для того, чтобы зарегистрировать партию, необходимо провести съезд, в ходе которого название и определится.

Планами на создание официальной партии Жданов поделился в Twitter:

Запланировали съезд партии на 19 мая. Поскольку название у нас утащили, до съезда будет рабочее название pic.twitter.com/BCeIZJCngb

— Ivan Zhdanov (@IoannZH) 3 апреля 2018 г.

Напомним, ранее партией Алексея Навального считалась «Партия прогресса», однако, как было сказано выше, название у оппозиционеров «увели». Это произошло, когда политтехнолог Андрей Богданов переименовал свою партию «Гражданская позиция» в «Партию прогресса» - точь-в-точь как у Навального, сообщает РБК. Это произошло 22 марта, и информация была оперативно обновлена в ЕГРЮЛ. В РБК считают, что это не совпадение, а помеха регистрации партии Навального и ФБК любыми способами. Однако, если бы Алексей Навальный зарегистрировал партию раньше, этого бы не произошло.