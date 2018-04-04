Антирусские выходки Лукашенко не должны оплачиваться Россией

К 21-летней годовщине учреждения существующего только на бумаге "союзного государства России и Белоруссии" обе страны пришли с санкциями: в отношении белорусской "молочки" — со стороны Москвы и реанимацией белорусского национализма — со стороны Минска.

В этом году впервые за последние шесть лет белорусские власти в лице Мингорисполкома дали добро на проведение акции белорусских националистов в честь так называемого Дня Воли. Эта дата — день провозглашения Белорусской Народной Республики (БНР) кучкой политавантюристов, воспользовавшихся кровавой смутой на территории бывшей Российской империи и не имевших никакой поддержки населения, — ещё с 90-х годов стала фетишем прозападных белорусских русофобов — "литвинов". Несмотря на то, что их кумиры опирались исключительно на кайзеровские штыки, современным последователям гораздо увлекательнее маршировать по улицам с гербом-"погоней" и флагом польских цветов, с факелами в руках и истошными воплями "Жыве Беларусь!"

Беда в том, что подобное заигрывание с местными националистами происходит вполне в русле официальной политики Минска, взявшего окончательный курс на обоснование "незалежнасці" местной постколхозно-совхозной элиты (и это не фигура речи, белорусский президент Александр Лукашенко когда-то действительно руководил совхозом). Для чего, как считает нынешнее руководство страны, можно взять национально озабоченных персонажей на короткий поводок. Правда, как показывает опыт Украины, ничем хорошим для власти страны — в частности, и для Русского мира — в целом, подобные игрища не заканчиваются. Но уже который год спекулирующему на теме братства-единства Лукашенко кажется, что вести подобную политику двойного дна он может вечно.

Ящик Пандоры открыт

Нынешний День Воли прошёл без лишнего шума (всех возжелавших, как в былые времена, пройтись по Минску с традиционным националистическим призывным ором винтили сотрудники местных спецслужб), но на высокой ноте и чуть ли не с присутствием официальных лиц, которые не толкали речей, но своим наличием словно выказывали державное одобрение происходящему. Да и место для памятной акции было выбрано самое то — историческое сердце Минска, ступени у Театра оперы и балета. Причём самое отвратительное, что в этом шабаше, собравшем все "сливки" прозападной, националистической и русофобской оппозиции (по подсчётам внесистемщиков, их в этот раз набилось аж до 50 тыс. человек, что стало политическим рекордом массовых негосударственных акций в Белоруссии последних лет. По данным же властей, митингующих было в десять раз меньше, всего пять тысяч, что для относительно небольшого и откровенно провинциального Минска тоже немало), приняли участие и представители церкви.

И ладно бы только католики, чья ополяченная и олитвиненная паства давно смотрит в сторону, противоположную православному Третьему Риму и русскому единству, — их архиепископ с истинно белорусским именем и фамилией Тадеуш Кондрусевич как раз провёл богослужение по случаю. Но нет, на этом сборище отметился и председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви, протоиерей Сергей Лепин, завершивший свою пламенную речь не хуже какого-нибудь националистического активиста криками: "Жыве Беларусь!"

Кстати, по случаю поклонникам БНР власти разрешили и уже упомянутый выше бело-красный флаг, ранее негласно запрещённый, хотя махать им разрешалось исключительно в месте проведения акции, а на городских улицах — ни-ни.

Аналогичные акции, правда, не столь многочисленные, что показывает подлинный уровень идей литвинства среди народа Белоруссии, прошли и в других городах: Бресте, Витебске, Гродно и Гомеле. А вместе с ним на вполне себе легальных площадках — в Академии наук, вузах, школах.

«От одного сапога с востока побежали на запад под сапог кайзера, — в свою очередь пожурил своих предшественников, пытавшихся создать квазигосударственное образование на не остывших ещё обломках единой Русской державы Александр Лукашенко. — Но я просил бы не судить их строго, потому что нас там не было, и мы это не переживали психологически, не понимаем, что тогда происходило. Страстное желание сделать Белоруссию независимой их могло толкнуть хоть к кайзеру, хоть чёрт знает к кому... Хорошая это страница в нашей истории? Наверное, не совсем...»

Тем не менее спасибо, что старались. И за старание идеологам белорусского национализма, потомкам обедневшей ополяченной русской ("литвинской") шляхты, масонам Ивану и Антону Луцкевичам (последний впоследствии стал одним из учредителей, председателем Совмина и главой МИДа БНР, а также отцом офицеров нацистского диверсионного батальона "Дальвитц", набранного немцами из "свядомых литвинов", причём, что любопытно, евреями по матери) в Минске был открыт памятный знак.

Что, повторимся, было сделано вполне в духе идеологии нынешних белорусских властей. Которые в своё время отказали в установке в том же Минске памятнику Екатерине Второй. Которые воспитывают детей по учебникам, где написано, что своё начало прекрасная и независимая Белоруссия ведёт не от единой Руси, а от Полоцкого княжества, а её Золотой век начался не после освобождения от польского иноверного ига и возвращения в Россию (которая рисуется в этих учебных пособиях не иначе, как "тюрьма народов"), а в эпоху Великого княжества Литовского, когда она находилась в цивилизованной семье европейских народов. И даже война с Наполеоном представляется в этих учебных пособиях как навязанная несчастному и безропотному белорусскому народу "русско-французская война", в которой он супротив своей воли был вынужден участвовать и страдать от того, что военные действия проходили на его этнической территории.

Убивая русскость, укрепляя "незалежнасць"

Не менее любопытно выглядит и "братское" отношение Лукашенко к собственным русофобам и русским патриотам. Так, одним из официальных организаторов нынешнего Дня Воли был Эдуард Пальчис, ещё один активный страдалец за литвинскую идею, блогер, перу которого принадлежат такие занимательные "произведения", как "Убить «Русский мир»", "Кремль должен быть разрушен", "Новый застой Путина". Нет, этого деятеля всё же судили в 2016 году после девяти месяцев в СИЗО, причём не только за разжигание межнациональной розни, но и за распространение порнографии. Но приговорили к заключению без заключения — "без направления в исправительное учреждение", отпустив на свободу прямо в зале суда.

Совсем иным получился финал у громкого дела пророссийских публицистов — Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина. Всех троих также осудили за "разжигание" плюс за незаконную предпринимательскую деятельность, к коей отнесли их сотрудничество с российскими изданиями, за которые те, понятное дело, получали гонорары. Последнее обвинение было впоследствии снято, а вот за статьи про то, как белорусский режим медленно, но верно идёт по пути дерусификации страны (в том числе уничтожая русскую историческую топонимику, переводя все таблички на селюковскую мову), подавляющее большинство населения которой имеет русское самосознание, говорит и думает по-русски, переписывает историю, журналисты получили пять лет реального срока.

Правда, с отсрочкой на три года. Отсрочкой, которую никто не снимал. Поэтому ни Павловец, ни Шиптенко, ни Алимкин никаких акций на родной земле не проводят и ни в каких митингах не участвуют. Голос русских в Белоруссии, в принципе, сейчас не слышен — всех, кого можно, местная власть задавила. Зато, как видим, прозападные нацики начали выходить на арену. И то ли ещё будет.

Ещё одна любопытная деталь: представители одного из осужденных — Юрия Павловца — подали запрос в Министерство информации Белоруссии о том, признаны ли статьи публициста экстремистскими. Им ответили, что нет. Возникает резонный вопрос: на каком основании тогда Павловец был осужден за пресловутое "разжигание", и на каком основании в своё время то же ведомство инициировало его уголовное преследование?

Вопросы без ответов.

Вы нам отдайте всё, а мы вам улыбнёмся

И на этом "союзные" выходки батьки не заканчиваются. Все помнят, что в ходе российско-грузинского конфликта Лукашенко Москву не поддержал и независимость Абхазии и Южной Осетии не признал. Равно, как и после — возвращение Крыма. Да и в отношении войны в Донбассе белорусский лидер занял довольно интересную позицию, начав поставлять ГСМ для боевых машин ВСУ, которые потом стреляли и давили не только ополченцев, но и мирное население. И вот что интересно: бензин и прочее топливо Белоруссия производит на собственных нефтеперерабатывающих предприятиях, сырьё для которых получает как раз из России...

Причём российская нефть Минску поставляется действительно по-братски, не по экспортным, а по внутрироссийским ценам, причём белорусские НПЗ приобретают нашу нефть без экспортных пошлин. По данным российского Минфина, только в 2017 году наш бюджет потерял на этом 140 млрд рублей. Неплохая цена за перманентное предательство и виляние хвостом перед носом. Схожая ситуация наблюдается и по газу, но с одной интересной поправкой: с февраля братья повысили стоимость транзита голубого топлива через их территорию на 6,7%...

К этому можно добавить и довольно интересную позицию Минска в затяжном армяно-азербайджанском противостоянии. Едва только Москва задумала поставить Армении как единственному последовательному пророссийскому союзнику ракетные тактические комплексы "Искандер-Э", как западный сосед поспешил в Баку с переговорами о поставках азербайджанской стороне своих РЗК "Полонез". И, к слову сказать, Белоруссия уже не первый год продаёт оружие Азербайджану, совершенно игнорируя тот факт, что эта страна, в отличие от Армении, не является членом ОДКБ. Но когда речь идёт о деньгах, как мы уже поняли, власти Минска на такие незначительные мелочи, как союзы и договоры, особого внимания не обращают.

И вспоминает об оных, когда это выгодно. Например, стоило только Россельхознадзору ввести запрет на ввоз белорусской молочной продукции из-за обнаруженных нарушений (например, в сыре Щучинского маслосырзавода был выявлен натамицин), как поначалу Лукашенко обвинил Россию в том, что она лоббирует интересы Новой Зеландии, поставляющей на наш рынок порошковое молоко. А потом устами главы Управления внешнеэкономической деятельности при Минсельхозе Белоруссии Алексея Богданова предложил создать единый продовольственный рынок двух государств.

«На мой взгляд, идея союзного государства не развивается по вине белорусской стороны, которая использует её исключительно для получения экономических льгот, для того, чтобы получить доступ на наш рынок, что отражается и в последнем предложении Алексея Богданова, — поделился своим видением проблемы с «Царьградом» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. — По сути, нам предлагают подарить весь свой рынок Белоруссии, причём, как я понимаю, с ликвидацией надзорных мер, при помощи которых была выявлена масса нарушений у белорусских производителей. Мы всячески помогаем Белоруссии и, давайте называть вещи своими именами, фактически её содержим».

По мнению эксперта, Минск проводит следующую политику: когда ему требуется дешёвый энергоноситель, рынок сбыта, он постоянно поднимает тему братских народов, союзного государства, союзничества в целом. Но как только Россия пытается привлечь Белоруссию к обеспечению общей безопасности, размещению на её территории военных баз, ожидает от неё признания российского суверенитета над Крымом, независимости Абхазии и Южной Осетии, в ответ наталкивается на "недопустимость влияния России на принятие Белоруссией независимых решений".

«Белоруссия имеет право на принятие независимых решений даже антироссийского характера, но почему тогда Россия должна содержать белорусскую экономику? — задаётся вопросом Беспалько. — Вот сейчас 23 наших дипломата были высланы из Британии, и в этот же день туда же отправился министр иностранных дел Белоруссии господин Макей. Ну неужели нельзя было согласовать этот визит с российской стороной?»

Конечно, нельзя, особенно если учесть, что в прошлом году, выступая на Седьмом съезде белорусов мира в Минске, вышеупомянутый Макей очень радовался тому, что "возрождаются традиции белорусской вышиванки". И призвал собравшихся "что-то сделать ради нашей главной цели — укрепления независимости нашего государства", поскольку "это требует от нас объединения перед внешними и внутренними вызовами".

Опыт другой соседней страны показывает, что когда сельская рубаха превращается в национальную идею, о братстве и единстве можно забыть.

Алексей Топоров

https://tsargrad.tv/articles/lukashenko-hochet-russkih-deneg-no-ne-hochet-russkogo-mira_122653