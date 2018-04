Apple Music может стать самым популярным стриминговым сервисом

Последние статистические исследования подкрепляют выводы The Wall Street Journal от февраля 2018 о том, что Apple Music станет самым популярным стриминговым сервисом летом 2018. Он может сместить с этого поста Spotify.Потоковый музыкальный сервис Apple Music запустился летом 2015 года. На фестивале South by Southwest SXSW 2018, который прошел в США с 9 по 13 марта, вице-президент компании Apple по программному обеспечению Эдди Кью отметил, что сейчас у Apple Music более 38 миллионов платных подписчиков, а 2 миллиона из них добавилось только за прошлый месяц.За месяц до этого The Wall Street Journal опубликовал статистические исследования и предположил, что к лету 2018 года Apple Music станет самым популярным стриминговым сервисом в США. Пока пальму первенства держит Spotify, запущенный в 2008 году, за которым числится 70 миллионов пользователей.Последняя статистика оценивала сразу несколько параметров: от числа посетителей до наиболее популярных устройств. Мобильной версией Apple Music пользуется гораздо больший процент слушателей, чем Spotify, так что его популярность стремительно растет. Третье место по количеству уникальных пользователей занимают Pandora и SoundCloud.Статистика также показывает, что, хоть сейчас Spotify включают чаще, пользуются им недолго: в среднем длительность сессии составляет 2:55 минут, а у Apple Music этот показатель составляет 3:27. Удалось определить и то, что Apple Music пользуется большей популярностью у женщин, а Spotify — у мужчин.