Арсен Аваков выступает против объединения двух крупнейших партий в Верховной Раде

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью изданию “Лига.нет” дал комментарий относительно слухов вокруг объединения “Народного фронта” и “Блока Петра Порошенко”.По словам главы МВД, такой вариант действительно обсуждался, однако лично он не поддерживает подобную инициативу.Стоит добавить, что впервые информация о возможном слиянии “БПП” и “Народного фронта” появилась еще в 2016 году. Впрочем, как утверждает господин Аваков, никаких договоренностей по этому вопросу не существует и по сей день.