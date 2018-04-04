Аваков предложил Порошенко перейти к парламентской республике

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не видит главу государства Петра Порошенко единым кандидатом от правящей коалиции на грядущих президентских выборах. Об этом глава МВД заявил в интервью украинскому агентству «ЛИГАБизнесИнформ».

Аваков сказал, что посоветовал бы действующему президенту согласиться на переход к парламентской республике в ущерб части своих полномочий — «для большего эффекта на выборах».

Выборы президента Украины пройдут 31 марта следующего года. О намерении баллотироваться уже заявили: лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, депутат Верховной рады Надежда Савченко, лидер Социалистической партии Илья Кива. Также обещан представитель от партии «Народный фронт», но там еще не определились с кандидатурой.