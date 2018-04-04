Аваков: У нас с Коломойским забавные разговоры

Министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью для Liga.net заявил, что общается с бизнесменом Игорем Коломойским примерно раз в две недели.

«Он звонит, спрашивает: «А как вам телешоу на нашем канале?». И все в таком духе. Это очень забавные разговоры, если кто-нибудь слушает. Но они малопродуктивные, не о политике, поэтому, наверное, никто их не публикует», — сказал Аваков.

По словам министра, 2014 год и Днепр связывают его с Коломойским.

«Его твердая позиция патриота и решительного человека тогда – дорогого стоит, и я этого никогда не забуду. А еще я никогда не брал у него деньги, а он со мной их не зарабатывал, ни в бизнесе, ни в политике. Поэтому у меня есть возможность спокойно с ним разговаривать, а у него есть возможность спокойной разговаривать со мной. То, что происходило с долгами, дивидендами Укрнафты, с той же процедурой по Приватбанку – это дискуссии, которые у нас имели место быть постоянно. У него есть свои позиции, у меня свои», — продолжил Аваков.

Его спросили, задает ли он Коломойскому вопросы по ПриватБанку.

«Я так не спрашиваю, потому что о Приватбанке знаю больше чем вы, а допросы и дело в отношении него и должностных лиц НБУ ведет Генеральная прокуратура и НАБУ, а не Нацполиция и МВД. Если бы причастные ко мне структуры вели это дело, то я бы с ним не разговаривал. В Нацполиции нет дел против Коломойского, поэтому я позволяю себе с ним разговаривать», — добавил глава МВД.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Игоря Коломойского допросили по делу ПриватБанка.

Фото: Украинские Новости