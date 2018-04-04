Австралия не получала запрос о выдаче владельца «Зимней вишни»

Австралийские власти пока не получали от России запросов о выдаче совладельца сгоревшего в Кемерово торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Канберре. Сам предприниматель с дипмиссией также не связывался.

«Возможно, этого следует ожидать в какие-то ближайшие дни, если они (Следственный комитет РФ) об этом объявили, но пока что не было ничего подобного», — сообщили агентству в российском посольстве.

Ранее в СК России заявляли, что готовы выдвинуть требование об экстрадиции Штенгелова. В пресс-службе его компании «Кондитерус ком» сообщали о намерении бизнесмена приехать в Россию. В интервью российским СМИ Штенгелов заявлял, что планирует приехать во второй половине апреля.