Бельгийский клуб хочет заработать большие деньги на продаже украинского футболиста

26-летний защитник Евгений Макаренко, известный украинскому болельщику по выступлениям в составе “Динамо Киев”, продлил трудовое соглашение с бельгийским клубом “Кортрейк”.Невзирая на тот факт, что новый контракт рассчитан до 2019 года, бельгийцы хотят продать Макаренко грядущим летом и заработать на трансфере украинца хорошие деньги. Такой информацией располагает местный журналист Михаэль ван Дамм.“Мы пока не знаем потенциальных покупателей Макаренко. Известно только то, что “Котрейк” хочет продать его за большую сумму”, - поведал ван Дамм.Добавим, что в сезоне 2017/2018 Макаренко провел 26 матчей в чемпионате Бельгии, записав себе в актив две результативные передачи.