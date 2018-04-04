Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер с детьми посетили Sealife Park в Гонолулу

Показать меню
Актуально
Другого Запада нет — надо работать с этим - 00:56 Другого Запада нет — надо работать с этим В Минобороны России названы победители окружных этапов всероссийского фестиваля - 01:10 В Минобороны России названы победители окружных этапов всероссийского фестиваля прессы «МЕДИА-АС – 2018» Дубль Депая принес "Лиону" победу над "Тулузой" в чемпионате Франции - 01:14 Дубль Депая принес Агентство интернет рекламы: быстро и качественно - 01:35 Агентство интернет рекламы: быстро и качественно Люди «со светлыми лицами»: Даешь бунт в Кемерово! - 01:42 Люди «со светлыми лицами»: Даешь бунт в Кемерово! СМИ: В столице Латвии эвакуировали автовокзал - 01:44 СМИ: В столице Латвии эвакуировали автовокзал Заказать кирпичный камин в загородном доме - 01:55 Заказать кирпичный камин в загородном доме Каталог акций сети магазинов Пятерочка в Москве - 02:05 Каталог акций сети магазинов Пятерочка в Москве СРОЧНО: Сирийские партизаны атаковали базу США в Ракке (ВИДЕО) - 02:49 СРОЧНО: Сирийские партизаны атаковали базу США в Ракке (ВИДЕО) Трамп обвинил Washington Post в поддержке Amazon - 03:07 Трамп обвинил Washington Post в поддержке Amazon Военные ЮВО отрабатывают маневры на бронеавтомобилях «Тайфун» - 04:02 Военные ЮВО отрабатывают маневры на бронеавтомобилях «Тайфун» Бактериологическая война: враг всё тот же - 04:16 Бактериологическая война: враг всё тот же В Камышине «мерзкое насекомое» испугало местную жительницу - 04:48 В Камышине «мерзкое насекомое» испугало местную жительницу Генконсульство РФ в Сиэтле окончательно закрыли - 05:21 Генконсульство РФ в Сиэтле окончательно закрыли Порошенко едет в Германию, чтобы «выгнать Армию России» с Донбасса - 05:42 Порошенко едет в Германию, чтобы «выгнать Армию России» с Донбасса Шокирующие пророчества Ванги о третьей мировой войне и будущем России раскрыли - 06:08 Шокирующие пророчества Ванги о третьей мировой войне и будущем России раскрыли близкие люди провидицы В Киеве снова взорвался автомобиль - 06:49 В Киеве снова взорвался автомобиль
» » Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер с детьми посетили Sealife Park в Гонолулу

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер с детьми посетили Sealife Park в Гонолулу


Добавлено: 04 апр 2018 в 00:38, Категория: Шоу-бизнес
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер с детьми посетили Sealife Park в Гонолулу

Несмотря на то, что Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек год назад расстались, детей они продолжают воспитывать совместно. Бывшие супруги собираются на праздники и проводят время вместе с детьми. На пасху Дженнифер вместе с сыном Сэмом и дочерями Вайолет и Серафиной прилетела на Гавайи, чтобы проведать Бена на съемках.

Папарацци поделились серией фотографий, на которых запечатлены все члены семейства, гуляющие по парку Sealife Park в Гонолулу. В то время, как дети резвились на природе, изучая животных под присмотром гида, Бен и Дженнифер мило общались. Сразу после окончания программы Дженнифер оставила детей с отцом и отправилась в отель, где поселилась в одиночестве.

Казалось, горькие чувства после бракоразводного процесса остались позади, и бывшие супруги смогли наладить свои отношения. Аффлек нашел себе новую возлюбленную, а Гарнер заявила, что хочет проводить больше времени с детьми, а не ходить на свидания. Ради двух дочерей и сына, бывшие супруги собираются на праздники, и, возможно, у Бена и Джен вновь появились теплые чувства к друг другу.

Как сообщал раннее инсайдер, Аффлек пытался вернуть жену еще после развода, и попытки не свелись к одному разу. «Он умолял ее вернуться несколько раз,» — говорит инсайдер. Оказывается, несмотря на то что актер уже встречается с телепродюсером Линдсэй Шукус, Аффлек признавался друзьям об оставшихся романтических чувствах ко своей бывшей супруге. В разговорах он упоминал, что хочет вернуть Дженнифер.


Гарнер, в свою очередь, не ополчилась против Аффлека после развода. 45-летняя актриса помогла своему бывшему мужу в тяжелый период. Когда тот проходил лечение от алкогольной зависимости в реабилитационном центре, она каждый день его навещала и поддерживала. «Все выглядело очень позитивно. Дженнифер проявляла заботу, и оба они хотели, чтобы все наладилось,» — продолжает инсайдер. Он добавил, что сейчас Аффлек на пути к полному восстановлению, ведь он очень следит за своим здоровьем и работает над собой.

Аффлек даже променял свадьбу сестры своей девушки на возможность пообщаться с детьми. Он не появился на свадьбе сестры Шукус в Нью-Йорке, а отправился к детям в Лос-Анджелес. Там он был замечен в нескольких лечебных центрах, реализующих его индивидуальную программу реабилитации.

Бороться с алкогольной зависимость актер начал еще в 2001 году, а повторный курс лечения закончил в 2017. В конце терапии он рассказал журналистам об успехах на пути к выздоровлению.

«Я хочу жить полной жизнью и быть лучшим отцом, каким только могу быть. Хочу, чтобы мои дети знали, что нет никакого позора в получении помощи, когда она нужна,» говорил Бен тогда.

Однако в конце сентября прошлого года, по словам источников из его окружения, он «дошел до предела», поэтому попросил Дженнифер Гарнер и своего брата Кейси Аффлека помочь ему найти 30-дневную программу реабилитации в северной части Лос-Анджелеса. Пройдя ее, Бен продолжил наблюдаться в клинике амбулаторно.


Материалы по теме:

Бен Аффлек пытается вернуть Дженнифер Гарнер
Бен Аффлек сходил с детьми в церковь, пока Дженнифер Гарнер в отъезде
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек с детьми в Лос-Анджелесе: новые фотографии намекают на беременность актрисы
Время для двоих: Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер вместе провели вечер без детей
Добавлено: 04 апр 2018 в 00:38, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости

"Хаббл" сфотографировал "космический глаз", сложенный из сотен галактик

В Нью-Йорке появился мемориал в память о жертвах трагедии в Кемерове

В Нью-Йорке появился мемориал в память о жертвах трагедии в Кемерове

Владелец ФК

Владелец ФК "Олимпиакос" оштрафовал команду и досрочно отправил ряд игроков в отпуск

Глава Минздрава Дагестана Танка Ибрагимов лишен полномочий

Глава Минздрава Дагестана Танка Ибрагимов лишен полномочий

Новости России
еще новости
Песков: Мэй и Джонсону придется извиняться перед РФ за «дело Скрипаля»

Песков: Мэй и Джонсону придется извиняться перед РФ за «дело Скрипаля»

Адвокаты сами носят продукты на борт судна «Норд» — супруга капитана

Адвокаты сами носят продукты на борт судна «Норд» — супруга капитана

Мизулина направила запрос Чайке о ходе расследования в челябинском детском доме

Мизулина направила запрос Чайке о ходе расследования в челябинском детском доме

Шойгу призвал гуманитарные организации активнее работать в САР

Шойгу призвал гуманитарные организации активнее работать в САР

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер с детьми посетили Sealife Park в Гонолулу

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер с детьми посетили Sealife Park в Гонолулу

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс с мамой на премьере в Нью-Йорке после слухов о проблемах в браке

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс с мамой на премьере в Нью-Йорке после слухов о проблемах в браке

Реклама снеков с Меган Маркл в главной роли обрела вторую жизнь в сети

Реклама снеков с Меган Маркл в главной роли обрела вторую жизнь в сети

Фото полуголых Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна взорвали российский Интернет

Фото полуголых Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна взорвали российский Интернет

Новости политики
еще новости
Алексей Навальный и ФБК создают новую партию «Рабочее название»

Алексей Навальный и ФБК создают новую партию «Рабочее название»

Кадры решают все: в Украине появится новый Министр здравоохранения

Кадры решают все: в Украине появится новый Министр здравоохранения

Атака на Мизулину: «пятая колонна» начала травлю авторитетного врага ювенальной юстиции

Атака на Мизулину: «пятая колонна» начала травлю авторитетного врага ювенальной юстиции

"Профашистский переворот" и "исконно" российский Крым: политик в Болгарии возмутил Украину

Новости экономики
еще новости
Война дагестанских кланов за махачкалинский порт

Война дагестанских кланов за махачкалинский порт

Ничего личного: Москва асимметрично ответила Прибалтике на высылку российских послов

Ничего личного: Москва асимметрично ответила Прибалтике на высылку российских послов

В

В "Укрзализныце" показали, как вырастут цены на билеты в поездах

Омелян рассказал, когда в Украине может появиться Hyperloop

Омелян рассказал, когда в Украине может появиться Hyperloop

Новости общества
еще новости
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с главой военного ведомства Венесуэлы

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с главой военного ведомства Венесуэлы

Разведчики ЦВО в Самарской области отработали рейдовые действия в тылу условного противника

Разведчики ЦВО в Самарской области отработали рейдовые действия в тылу условного противника

В Пензенском филиале Военной академии МТО состоялось открытие Всеармейского этапа Международной олимпиады курсантов по математике

В Пензенском филиале Военной академии МТО состоялось открытие Всеармейского этапа Международной олимпиады курсантов по математике

Министр обороны России призвал международные организации активнее помогать жителям Сирии

Министр обороны России призвал международные организации активнее помогать жителям Сирии

Происшествия
еще новости
В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Новости Украины
еще новости
Известно что инкриминируют активисту Ивану Бубенчику

Известно что инкриминируют активисту Ивану Бубенчику

«Мой период в Италии завершен» — Массимилиано Аллегри

«Мой период в Италии завершен» — Массимилиано Аллегри

Эксперты не смогли доказать российское происхождение газа «Новичок»

Эксперты не смогли доказать российское происхождение газа «Новичок»

Кибервойска Украины выявили в ОРДЛО координаты новых баз боевиков

Кибервойска Украины выявили в ОРДЛО координаты новых баз боевиков

Мировые новости
еще новости
Медики предупредили о передозировке витаминами

Медики предупредили о передозировке витаминами

Троллинг на высшем уровне: США заявили про готовность принять новых российских дипломатов

Троллинг на высшем уровне: США заявили про готовность принять новых российских дипломатов

Планету Титан из-за охлаждения атмосферы закрыло дымкой

Планету Титан из-за охлаждения атмосферы закрыло дымкой

"Хаббл" сфотографировал "космический глаз", сложенный из сотен галактик




Лента новостей
Реклама снеков с Меган Маркл в главной роли обрела вторую жизнь в сети - 23:10 Реклама снеков с Меган Маркл в главной роли обрела вторую жизнь в сетиЧемпион по инвестициям. Состояние Майкла Джордана достигло отметки $1,65 млрд - 22:56 Чемпион по инвестициям. Состояние Майкла Джордана достигло отметки $1,65 млрд«Мой период в Италии завершен» — Массимилиано Аллегри - 22:49 «Мой период в Италии завершен» — Массимилиано АллегриПесков: Мэй и Джонсону придется извиняться перед РФ за «дело Скрипаля» - 22:44 Песков: Мэй и Джонсону придется извиняться перед РФ за «дело Скрипаля»Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с главой военного ведомства - 22:38 Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с главой военного ведомства ВенесуэлыКремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами мэра Екатеринбурга - 22:36 Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами мэра ЕкатеринбургаВ США вынесен первый приговор по итогам поисков «российского следа» - 22:35 В США вынесен первый приговор по итогам поисков «российского следа»МИД Британии признал гипотетический характер обвинений против РФ - 22:35 МИД Британии признал гипотетический характер обвинений против РФНАТО отказало в визах сменщикам высланных российских дипломатов - 22:35 НАТО отказало в визах сменщикам высланных российских дипломатовСуд поддержал запрос акционеров совхоза Грудинина по его доходам - 22:35 Суд поддержал запрос акционеров совхоза Грудинина по его доходамПутин назвал приоритетом поставку С-400 в Турцию - 22:35 Путин назвал приоритетом поставку С-400 в ТурциюВойна дагестанских кланов за махачкалинский порт - 21:56 Война дагестанских кланов за махачкалинский портПутин и Эрдоган запустили строительство АЭС в Турции - 21:30 Путин и Эрдоган запустили строительство АЭС в ТурцииКадры решают все: в Украине появится новый Министр здравоохранения - 21:23 Кадры решают все: в Украине появится новый Министр здравоохранения
Последние новости
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер с детьми посетили Sealife Park в Гонолулу - 00:38 Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер с детьми посетили Sealife Park в Гонолулу Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс с мамой на премьере в Нью-Йорке после слухов о проблемах в браке - 00:37 Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс с мамой на премьере в Нью-Йорке после слухов о проблемах в браке Известно что инкриминируют активисту Ивану Бубенчику - 00:31 Известно что инкриминируют активисту Ивану Бубенчику Австралия не получала запрос о выдаче владельца «Зимней вишни» - 00:17 Австралия не получала запрос о выдаче владельца «Зимней вишни» Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда - 00:17 Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда Экс-главе Удмуртии предъявили обвинение в получении двух взяток - 00:17 Экс-главе Удмуртии предъявили обвинение в получении двух взяток Тулеев получил депутатский мандат - 00:16 Тулеев получил депутатский мандат Минкомсвязи посетовало на неясность процедуры передачи ключей мессенджеров - 00:16 Минкомсвязи посетовало на неясность процедуры передачи ключей мессенджеров СКР показал видеозаписи пожара в ТЦ «Зимняя вишня» - 00:16 СКР показал видеозаписи пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Алексей Навальный и ФБК создают новую партию «Рабочее название» - 00:14 Алексей Навальный и ФБК создают новую партию «Рабочее название» Трамп рассказал, когда примет решение о выводе войск США из Сирии - 00:00 Трамп рассказал, когда примет решение о выводе войск США из Сирии "Бавария" одержала волевую победу над "Севильей" в 1/4 финала Лиги чемпионов - 23:58 В главном офисе YouTube произошла стрельба - 23:44 В главном офисе YouTube произошла стрельба
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"