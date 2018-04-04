Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер с детьми посетили Sealife Park в Гонолулу

Несмотря на то, что Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек год назад расстались, детей они продолжают воспитывать совместно. Бывшие супруги собираются на праздники и проводят время вместе с детьми. На пасху Дженнифер вместе с сыном Сэмом и дочерями Вайолет и Серафиной прилетела на Гавайи, чтобы проведать Бена на съемках.



Папарацци поделились серией фотографий, на которых запечатлены все члены семейства, гуляющие по парку Sealife Park в Гонолулу. В то время, как дети резвились на природе, изучая животных под присмотром гида, Бен и Дженнифер мило общались. Сразу после окончания программы Дженнифер оставила детей с отцом и отправилась в отель, где поселилась в одиночестве.

Казалось, горькие чувства после бракоразводного процесса остались позади, и бывшие супруги смогли наладить свои отношения. Аффлек нашел себе новую возлюбленную, а Гарнер заявила, что хочет проводить больше времени с детьми, а не ходить на свидания. Ради двух дочерей и сына, бывшие супруги собираются на праздники, и, возможно, у Бена и Джен вновь появились теплые чувства к друг другу.

Как сообщал раннее инсайдер, Аффлек пытался вернуть жену еще после развода, и попытки не свелись к одному разу. «Он умолял ее вернуться несколько раз,» — говорит инсайдер. Оказывается, несмотря на то что актер уже встречается с телепродюсером Линдсэй Шукус, Аффлек признавался друзьям об оставшихся романтических чувствах ко своей бывшей супруге. В разговорах он упоминал, что хочет вернуть Дженнифер.



Гарнер, в свою очередь, не ополчилась против Аффлека после развода. 45-летняя актриса помогла своему бывшему мужу в тяжелый период. Когда тот проходил лечение от алкогольной зависимости в реабилитационном центре, она каждый день его навещала и поддерживала. «Все выглядело очень позитивно. Дженнифер проявляла заботу, и оба они хотели, чтобы все наладилось,» — продолжает инсайдер. Он добавил, что сейчас Аффлек на пути к полному восстановлению, ведь он очень следит за своим здоровьем и работает над собой.

Аффлек даже променял свадьбу сестры своей девушки на возможность пообщаться с детьми. Он не появился на свадьбе сестры Шукус в Нью-Йорке, а отправился к детям в Лос-Анджелес. Там он был замечен в нескольких лечебных центрах, реализующих его индивидуальную программу реабилитации.

Бороться с алкогольной зависимость актер начал еще в 2001 году, а повторный курс лечения закончил в 2017. В конце терапии он рассказал журналистам об успехах на пути к выздоровлению.

«Я хочу жить полной жизнью и быть лучшим отцом, каким только могу быть. Хочу, чтобы мои дети знали, что нет никакого позора в получении помощи, когда она нужна,» говорил Бен тогда.

Однако в конце сентября прошлого года, по словам источников из его окружения, он «дошел до предела», поэтому попросил Дженнифер Гарнер и своего брата Кейси Аффлека помочь ему найти 30-дневную программу реабилитации в северной части Лос-Анджелеса. Пройдя ее, Бен продолжил наблюдаться в клинике амбулаторно.