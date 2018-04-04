Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс с мамой на премьере в Нью-Йорке после слухов о проблемах в браке

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс решили окончательно опровергнуть слухи о проблемах в браке. Пара отправилась на премьеру фильма «Тихое место», которая состоялась в Нью-Йорке. На красной дорожке перед камерами папарацци они появились не одни, а в компании мамы Райана — Тэмми Рейнольдс.



На фотографиях мама Райана улыбается и обнимает сына с невесткой. Как известно, мать и супруга Райана отлично ладят между собой. Они не раз появлялись вместе на красных дорожках.

Напомним, что на днях в сети появились слухи о проблемах в браке Рейнольдса и Лайвли, которые в основном распространялись на азиатских сайтах. Несмотря на то, что большой огласки они не поддались, Райан всё же прокомментировал их в своей любимой манере.

«Я бы хотел, чтобы это было правдой. У меня было бы больше времени, как это говорят, «для себя»,» – написал он в Twitter.



На такие «заявления» своего мужа Блейк Лайвли совсем не обижается, а даже признается, что такие шутки подогревают ее теплые чувства к супругу. «Когда он пишет что-то подобное, я люблю его еще сильнее, чем прежде. Точнее, я люблю его всегда, но не всегда ощущаю бабочек в животе.»

Залогом счастливого брака звезд являются дружески отношения, а также юмор. «Я могу обратиться к Райану как к подружке – за советом – или поплакать у него на плече. Этого не было в моих предыдущих отношениях. В других отношениях, если случались проблемы, я звонила своим подругам или моей сестре и просила совета. Теперь я звоню мужу. До начала нашего романа мы дружили два года, я отношусь к нему не только как к любимому мужчине, но и как к лучшему другу, а Райан считает меня отличным приятелем.»

Мастерству искусного троллинга Блейк уже обучилась у своего мужа. 24 октября, Райан Рейнольдс праздновал 41-й день рождения, на который Блейк поздравила его шуткой. Она добавила в сети фотографию Райана и его коллеги Райана Гослинга, на которой обрезала своего мужа, оставив лишь Гослинга. В комментарий она написала «С днем рождения, малыш!».



Публикация стала ответом Блейк на поздравительный пост самого Рейнольдса, который он выкладывал по случаю ее дня рождения в августе. Тогда Райан написал «Поздравляю мою потрясающую жену» под их совместным снимком, на котором актрису едва можно заметить. Поклонники такой троллинг со стороны Блейк оценили по достоинству и единогласно признали победу в этой забавной семейной битве за ней, ведь всем известно, как самому Рейнольдсу надоели ситуации, в которых его путают с Гослингом.