Боец ВСУ попал в больницу в тяжелом состоянии после избиения командиром

Боец ВСУ попал в больницу в тяжелом состоянии после избиения своим командиром. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил исполняющий обязанности начальника управления оборонного ведомства Республики полковник Михаил Филипоненко.

Он отметил, что продолжает поступать информация о низком морально-психологическом состоянии украинских военнослужащих, находящихся в зоне так называемой «АТО».

«Так, 2 апреля в результате потасовки командира одного из подразделений 10 отдельной горно-штурмовой бригады со своим подчиненным последний был доставлен в больницу населенного пункта Попасная в тяжелом состоянии, — сообщил Филипоненко. — Как выяснилось позже, командир избил своего подчиненного за то, что тот отказался выполнять его приказ».

«Доклад об этом инциденте в вышестоящий штаб не осуществлялся», — добавил полковник.