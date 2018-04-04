Боевики стягивают под Луганск танки, пушки и «Грады»

Наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили на окраине оккупированного Луганска скопление танков, гаубиц, зенитных ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня.

В отчете миссии на сайте ОБСЕ, техника была обнаружена во время мониторинга отвода вооружений, предусмотренного комплексом мер по выполнению Минских соглашений.

Наблюдатели отмечают: «2 апреля наблюдатели видели 1 зенитный ракетный комплекс (9К35 „Стрела-10“) в жилом районе населенного пункта Ужовка (бывшее Ленинское, 24 км к северо-востоку от Мариуполя), а также отметили наличие 7 танков (Т-72), 7 самоходных гаубиц (2С1 „Гвоздика“, 122 мм), 10 буксируемых гаубиц (пяти 2А65 „Мста-Б“, 152 мм и пяти Д-30 „Лягушка“, 122 мм), 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 „Град“, 122 мм) и 7 зенитных ракетных комплексов (9К35), которые стояли на аэродроме на юго-восточной окраине Луганска».

Также, 30 марта в оккупированных районах беспилотный летательный аппарат ОБСЕ зафиксировал два танка (предположительно типа Т-64) в жилом районе населенного пункта Сосновское (в 78 км к югу от Донецка), размещенные там с нарушением линий отвода.