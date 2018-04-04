О фееричной ошибке главы МИД Британии сообщил британский политик, бывший член Парламента Джордж Гэллоуэй. С его слов, правительство Соединенного Королевства, премьер-министр и особенно министр иностранных дел Борис Джонсон оказались в крайне унизительном для себя положении.

Британские эксперты не смогли установить связь между отравляющим веществом, примененным в отношении Скрипалей, и Россией. Более того, глава центра Портон-Даун заявил, что никогда не говорил о российском происхождении «Новичка» британским властям.

В то время, как Борис Джонсон, на широкую аудиторию уже через неделю после отравления шпиона сообщил, что руководитель центра лично подтвердил российское происхождение яда. Британцы считают, что за откровенную ложь Джонсон обязан уйти в оставку.