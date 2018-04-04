Британский МИД объяснил удаление твита о «Новичке»

Твит с высказыванием британского посла в Москве Лори Бристоу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был удален из-за неточности. Об этом, как пишет Bloomberg, заявили в МИД Великобритании.

Там отметили, что твит «был обрезан и неточно отражал» слова дипломата.

Речь идет о записи от 22 марта. В ней говорилось: «Анализы, проведенные ведущими экспертами в оборонной научной и технической лаборатории в Портон-Дауне, ясно дают понять, что это было боевое нервно-паралитическое вещество "Новичок", произведенное в России. Портон-Даун — это лаборатория, аккредитованная ОЗХО».

Твит удалили после интервью руководителя Портон-Дауна Гэри Эйткенхэда, который заявил, что ученые в лаборатории смогли определить, что за вещество использовалось для отравления Скрипалей. Но при этом лаборатория не занималась исследованием того, какая страна произвела данное вещество.

На удаление твита обратил внимание МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сравнила британские власти с наперсточниками.

«Вот вся цена этому всему — удаление твита, а на основе этого вообще-то выступала премьер-министр в парламенте. Просто наперсточники», — цитирует ее «Интерфакс».