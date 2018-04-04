Будем задерживать все выходящие из Крыма суда, — Госпогранслужба Украины

Госпогранслужба Украины вошла во вкус и обещает задерживать все (!) суда, входящие и выходящие из портов Крыма без согласования с Киевом.

Соответствующее заявление в стиле «слабоумие и отвага» сделал спикер украинского ведомства Олег Слободян.

«Позиция Украины однозначна: Крым — незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно», — заявил Слободян.

«Что касается (возможных ответных действий — прим. РВ) России — (она) может сделать много чего, но если сделает, будем смотреть. Не будем спешить с выводами и негативными прогнозами», — добавил Слободян.

В этом контексте хочется напомнить руководителям погранслужбы Украины, что в Крыму базируются не только безобидные рыболовецкие суда, но и военные корабли Черноморского флота РФ.