Burger King и «Му-Му» cнизят цены в московских аэропортах

Заместитель руководителя московского областного управления ФАС России Дмитрий Стрельников рассказал «Интерфаксу», что ресторанные сети Burger King и «Му-Му» согласились снизить цены в своих торговых точках, расположенных в аэропортах московского авиаузла.

«Компания "Бургер Рус", владельцы ресторанов Burger King, заявила о готовности снизить цены, понимая социальную значимость этого вопроса», — сказал Стрельников.

Он также подтвердил, что собственник «Му-Му», компания «Мастер франчайзинг групп» недавно, «сообщила, что понимает социальную ответственность, и предложила снизить цены». До конца апреля цены будут снижены на 25-30%.

В июне прошлого года ФАС возбудила дела в отношении сетей Burger King, «Шоколадница» и «Му-Му» в связи с завышенными ценами в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский. «Шоколадница» отказалась снижать цены в аэропортах. Представитель сети заявил, что меню московских аэропортах и так содержится множество доступных недорогих позиций.