Бывшего топ-менеджера Российской федерации баскетбола экстрадируют из Черногории

В Черногории по запросу российского бюро Интерпола задержан бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола Дмитрий Домани. Об этом сообщает Nezavisne.com со ссылкой на заявлении полиции республики.

Домани был задержан 31 марта в городе Херцег-Нови, начата процедура его экстрадиции, заявили полицейские.

Домани был объявлен в розыск по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Речь идет о деле, возбужденном в декабре 2015 года по факту хищения денежных средств, предназначенных Российской федерации баскетбола.