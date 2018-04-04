Бывший президент Украины сделал резонансное заявление о полуострове Крым

Украине нет необходимости идти на военный конфликт в Крыму, поскольку оккупированный полуостров сам вернется в состав Украины. Такого мнения придерживается первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщает "Обозреватель"."Нам не надо забирать Крым, он сам к нам придет. Потому что Россия все больше показывает свою неспособность им управлять. Они думают, что сделать из Крыма: военную базу ли? Эти небольшие фрагменты правдивой информации, которые доходят до нас, свидетельствуют о том, что далеко не все на полуострове складывается хорошо", - поделился своей точкой зрения господин Кравчук."Мы будем идти вперед, ситуация у нас будет улучшаться – и экономически, и социально, и политически. И тогда люди увидят, что здесь лучше", - отметил бывший глава украинского государства.