Бывший вице-президент «ВКонтакте» нашел работу в Telegram

Бывший вице-президент «ВКонтакте» Илья Перекопский перешел в другой проект Павла Дурова Telegram. Обновленный статус появился в Facebook Перекопского.

Как пишет РБК, топ-менеджер работает в Telegram с начала 2018 года.

Источники издания связывают назначение Перекопского с ICO Telegram, в ходе которого мессенджер привлек 1,5 млрд долларов.

Компания планирует пустить эти деньги на развитие Telegram и блокчейн-платформы TON.

Илья Перекопский ушел из «ВКонтакте» вместе с братом, финансовым директором соцсети Игорем Перекопским в начале 2014 года.