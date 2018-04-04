Делегация депутатов Госдумы может посетить КНДР осенью 2018 года

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Визит Ким Чен Ына в Пекин снимет напряжение с ситуации в Корее, считает Морозов

«Осенью планируется поездка в КНДР депутатов всех фракций», — сказал Тайсаев и добавил, что делегация будет большой.

В декабре 2017 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что готовится совершить в 2018 году деловую поездку в Южную Корею и КНДР. Точные даты визита пока неизвестны.

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