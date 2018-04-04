«Депутат ОРДО» рассказал, сколько человек митинговали в поддержку «ДНР»

Так называемый «депутат народного совета ДНР», участник пророссийских митингов весной 2014 года в Донецке Валерий Скороходов сообщил, что «ДНР» провозглашалась, когда число митингующих на площади Ленина значительно уменьшилось.

Скороходов отметил: «Помню, когда 6 марта, придя на площадь, я посчитал — 2 тысячи [человек], не больше было. Представьте, за неделю [до этого] 50 тысяч, а потом уже 2–3 тысячи. То есть, народу мало было. И несмотря на это, „Донецкая республика“, ребята взяли этот российский флаг — во главе стал Денис Пушилин — и пошли, зашли в ОГА. На следующий день мы огласили Донецкую республику и на этом началось становление государства».

Оккупант отметил: «Сам по себе народ мог только ходить и высказывать свое мнение».