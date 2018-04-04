«Десятки автоматчиков ворвутся в Раду, выведут депутатов и расстреляют на площади», — Аваков рассказал о подготовке переворота

«Дело Савченко-Рубана» стало не первым за последние месяцы делом о подготовке терактов против органов государственной власти. Теракты против Верховной рады и должностных лиц также готовила банда экс-главы «Укрспирта» Михаила Лабутина.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Министр напомнил, что Лабутина недавно задержали в Румынии по украинскому ордеру.

«У него схема была аналогичная (схеме Савченко — ред.) — бандиты обсуждали с подельниками, как они ворвутся несколькими десятками автоматчиков в Верховную раду, возьмут от каждой фракции по одиозному депутату (практически цитирую их разговор), выведут на Площадь Конституции и там расстреляют. После этого попросят поддержки украинского народа», — рассказал Аваков.

По словам министра, параллельно преступники собирались подорвать его бронированный автомобиль снарядом от пушки «Гиацинт», купленного за 100 тысяч долларов.

«А чтобы военные не вмешались, планировали дать командирам двух воинских частей, которые дислоцируются под Киевом, по несколько миллионов долларов — о чем вели с ними переговоры», — отметил глава МВД.

«Для нормального человека это все кажется шизофренией. Но есть люди, которые в реальность такого сценария верят и готовы действовать», — резюмировал Аваков.

В январе 2016 года Интерпол по запросу украинских правоохранителей объявил Лабутина в международный розыск.

По данным Генпрокуратуры Украины, Лабутин подозревается в растрате денежных средств «Укрспирта» на общую сумму более 261 млн грн., а также в организации умышленного убийства экс-директора ГП «Укрспирт», покушении на умышленное убийство заместителя руководителя «Укрспирта», покушении на умышленное убийство с использованием противопехотной мины президента одной из спортивных федераций, покушении на умышленное убийство с использованием самодельного взрывного устройства частного предпринимателя.

25 января стало известно, что Лабутин задержан в Румынии. В тот же день генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что участники преступной организации вместе с экс-директором «Укрспирта» планировали осуществить ряд умышленных убийств, в частности, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Сам Аваков заявил, что группировка Лабутина готовила террористические атаки на государственные учреждения.