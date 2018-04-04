Добро пожаловать: Вашингтон предложил Москве прислать новых послов

Госдепартамент США сделал новое заявление в связи с работой российских послов на американской территории. Ведомство, вслед за Белым домом, изложило свою позицию по российским дипломатам.

Москва может прислать замену шестидесяти высланным ранее российским дипломатам, которые покинули США по требованию властей, заявили в ведомстве.

Вашингтон в данной ситуации исходит из того, что Россия также готова к приему новых дипломатических работников США, которых выслали с российской территории в качестве ответной меры, сообщает ТАСС.

Госдеп США подчеркнул, что РФ не информировала Вашингтон о сокращении общего допустимого числа сотрудников американской дипмиссии. В связи с этим ведомство надеется на аккредитацию своих новых сотрудников взамен тех, кто обязан покинуть территорию России.