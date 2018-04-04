Дом 2 - Дневной - Выпуск 5077 - Lite (04.04.2018) ТНТ

Добавлено: 04 апр 2018 в 09:24 ,

Дневной выпуск Lite 4 апреля свежая серия. Все участники решили, что Настя флиртует с Артемом и дает ему повод думать, что он ей нравится. Штрих сказал, что общается с Настей, он не готов к отношениям. Шева сказала, что Настя по натуре флиртунья, она флиртует со всеми, Штриху не нравятся такие девушки, а Сорока молодец. На Острове прошла вечеринка в честь 30-летнего юбилея Алексея Безуса. Виктор Литвинов был ведущим. Безус вышел к участникам в костюме Шляпника из Алисы в стране чудес и принес “чай” в чайничке. Антон Шоки употребил довольно много “чая”.





загрузка...