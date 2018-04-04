Дом 2 - Остров любви - 5077 Выпуск (04.04.2018) ТНТ

Добавлено: 04 апр 2018 в 09:24 ,

Остров любви выпуск 4 апреля свежая серия. Ребята обсудили еще один треугольник, в этом треугольнике заблудился Антон Сорока, он не преподнес букет Насте. Сорока заявил, что подарок у него есть, он не торопился, посмотрел, что сделал Андрей, тот в своем репертуаре, работает пажом, носит завтрак и фрукты. Артем принес на лобное место яйца в лотке и посоветовал Насте не быть тухлой, как эти яйца и пусть в ее жизни будут мужчины с настоящими яйцами. Сорока вывернул этот лоток на Настю. Штрих бросился в драку, но его удержали. Артем объяснил, что девочка приехала на остров не для отношений.





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