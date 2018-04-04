Дума одобрила в первом чтении законопроект о явке в военкомат без повестки

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с уклонистами. Согласно документу, призывник должен будет явиться в военкомат, даже если он не получал повестку.

В настоящее время повестки должны вручаться лично под расписку. Проект закона разрешит рассылать их заказными письмами.

Если призывник не прибудет в военкомат до начала следующего призыва, то будет считаться уклонистом.

Как заявил, представляя инициативу депутат Андрей Красов, в России 164 тысячи уклонистов, избегающих получения повестки.