Дума одобрила в первом чтении законопроект о явке в военкомат без повестки

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с уклонистами. Согласно документу, призывник должен будет явиться в военкомат, даже если он не получал повестку.
В настоящее время повестки должны вручаться лично под расписку. Проект закона разрешит рассылать их заказными письмами.
Если призывник не прибудет в военкомат до начала следующего призыва, то будет считаться уклонистом.
Как заявил, представляя инициативу депутат Андрей Красов, в России 164 тысячи уклонистов, избегающих получения повестки.