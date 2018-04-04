Два редких вида кенгуру поселятся на новом острове

Сотрудники австралийского департамента биоразнообразия, охраны природы и туристических объектов (Department of biodiversity conservation and attractions, DBCA) приступили к переселению в национальный парк на острове Дерк-Хартог представителей двух редких видов кенгуру.

Заячьи кенгуру не отличаются особо крупными размерами. Длина их тела не превышает сорока сантиметров, хвоста – тридцати с небольшим сантиметров. Сейчас существует два вида заячьих кенгуру. Очковый заячий кенгуру (Lagorchestes conspicillatus) встречается на Северной территории Австралии, на Новой Гвинее, а также на небольшом острове Барроу у побережья Западной Австралии. Пучкохвостый заячий кенгуру (Lagorchestes hirsutus) раньше был широко распространен в западной части австралийского континента, но сейчас сохранился только на островах Барроу и Дорре, территория которых сделана заповедником. К заячьим кенгуру близок полосатый кенгуру, или полосатый валлаби-заяц (Lagostrophus fasciatus), который тоже ранее встречался в Западной Австралии, а теперь живет только в заповеднике на островах Барроу и Дорре. Все эти виды первые европейские исследователи за внешнее сходство часто называли просто зайцами.

Фото: Richard Manning

Зоологи решили поселить полосатых кенгуру и пучкохвостых заячих кенгуру на более крупный остров Дерк-Хартог в 850 километрах к северу от Перта. Площадь этого острова составляет около 620 квадратных километров. До 2009 года он использовался для выпаса скота, затем там решили создать национальный парк и восстановить изначальную фауну острова. Для этого пришлось провести долгую работу по удалению с острова всех диких коз и кошек. По словам Кита Морриса (Keith Morris) из DBCA проект по реконструкции фауны острова Дерк-Хартог будет осуществляться с 2018 по 2030 год. За это время на остров должны быть переселены двенадцать видов млекопитающих и один вид птиц. Остров станет крупным центром сохранения ряда исчезающих видов, изолированным от распространенных в Австралии хищников – диких кошек и лисиц.

Первые полосатые кенгуру и пучкохвостые заячьи кенгуру, по двенадцать особей каждого вида, были переселены на остров осенью прошлого года. Теперь ученые проводят мониторинг их состояния. Судя по первым собранным данным, животные освоились на новом месте и даже приступили к размножению. Национальный парк на острове доступен для туристов. Но Кит Моррис говорит, что у посетителей немного шансов встретиться с только что выпущенными там редкими видами кенгуру, так как животные ведут ночной образ жизни.