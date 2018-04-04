Джонсон опозорился и должен уйти в отставку, — британский политик о «деле Скрипаля» (ВИДЕО)

Бывший член британского парламента Джордж Гэллоуэй уверен, что глава МИД страны Борис Джонсон опозорился в истории с «российским следом в деле отравления Скрипаля» и после такой лжи должен быть отправлен в отставку.

Напомним, вчера стало известно, что британские специалисты так и не смогли определить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен шпион-перебежчик.

При этом ранее Джонсон заявил, что руководитель исследовательского центра «Портон-Даун» якобы лично подтвердил российское происхождение яда.