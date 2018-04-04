Экипаж МРК «Орехово-Зуево» приступил к подготовке в объединенном Учебном центра ВМФ России в Санкт-Петербурге

Экипаж малого ракетного корабля проекта 21631 «Орехово-Зуево» приступил к подготовке в Объединенном Учебном центра ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Команда прибыла в Санкт-Петербург и приступил к циклу обучения в Объединенном учебном центре ВМФ России.

Офицеры и военнослужащие-контрактники пройдут подготовку по специальным программам, что позволит им существенно повысить профессиональные навыки для эксплуатации технических средств и вооружения корабля и быть готовым к участию во всех этапах испытаний МРК «Орехово-Зуево».

Справочно:

Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся заводом с 2010 года для Военно-Морского Флота России, являются многоцелевыми кораблями класса «река-море», оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Согласно данным АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», корабль проекта 21631 имеет следующие тактико-технические характеристики: