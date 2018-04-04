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Экипаж МРК «Орехово-Зуево» приступил к подготовке в объединенном Учебном центра ВМФ России в Санкт-Петербурге


Добавлено: 04 апр 2018 в 19:15, Категория: Общество
Экипаж МРК «Орехово-Зуево» приступил к подготовке в объединенном Учебном центра ВМФ России в Санкт-Петербурге

Экипаж малого ракетного корабля проекта 21631 «Орехово-Зуево» приступил к подготовке в Объединенном Учебном центра ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Команда прибыла в Санкт-Петербург и приступил к циклу обучения в Объединенном учебном центре ВМФ России.

Офицеры и военнослужащие-контрактники пройдут подготовку по специальным программам, что позволит им существенно повысить профессиональные навыки для эксплуатации технических средств и вооружения корабля и быть готовым к участию во всех этапах испытаний МРК «Орехово-Зуево».

Справочно:

Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся заводом с 2010 года для Военно-Морского Флота России, являются многоцелевыми кораблями класса «река-море», оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Согласно данным АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», корабль проекта 21631 имеет следующие тактико-технические характеристики:

  • водоизмещение (полное) – около 1000 т;
  • длина (наибольшая) – 75 м;
  • ширина (наибольшая) – 11 м;
  • высота борта на миделе – 6,57 м;
  • осадка – около 3 м;
  • скорость – 25 узлов;
  • дальность плавания (12 узл.) – 1400 миль
  • экипаж – свыше 50 чел.

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Добавлено: 04 апр 2018 в 19:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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