Экипаж МРК «Орехово-Зуево» приступил к подготовке в объединенном Учебном центра ВМФ России в Санкт-Петербурге

Экипаж малого ракетного корабля проекта 21631 «Орехово-Зуево» приступил к подготовке в Объединенном Учебном центра ВМФ России в Санкт-Петербурге.
Команда прибыла в Санкт-Петербург и приступил к циклу обучения в Объединенном учебном центре ВМФ России.
Офицеры и военнослужащие-контрактники пройдут подготовку по специальным программам, что позволит им существенно повысить профессиональные навыки для эксплуатации технических средств и вооружения корабля и быть готовым к участию во всех этапах испытаний МРК «Орехово-Зуево».
Справочно:
Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся заводом с 2010 года для Военно-Морского Флота России, являются многоцелевыми кораблями класса «река-море», оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.
Согласно данным АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», корабль проекта 21631 имеет следующие тактико-технические характеристики:
- водоизмещение (полное) – около 1000 т;
- длина (наибольшая) – 75 м;
- ширина (наибольшая) – 11 м;
- высота борта на миделе – 6,57 м;
- осадка – около 3 м;
- скорость – 25 узлов;
- дальность плавания (12 узл.) – 1400 миль
- экипаж – свыше 50 чел.