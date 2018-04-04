Экс-главе Удмуртии предъявили обвинение в получении двух взяток

Бывшему главе Удмуртской республики Александру Соловьеву предъявлено обвинение в получении двух взяток в особо крупном размере.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации в окончательной редакции предъявлено обвинение бывшему главе Удмуртской Республики Александру Соловьеву», — говорится в сообщении на сайте СКР.

Следствие считает, что в период с 2014 по 2016 годы Соловьев получил от представителей строительных компаний, возводивших мосты возле удмуртского города Камбарка, свыше 140 млн рублей взяток.

По версии следователей, за эту сумму бывший глава Удмуртии должен был выделить лицензии на изучение недр и добычу песка, а также внеочередную оплату строительных работ из регионального бюджета.

Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, сообщили в СКР.