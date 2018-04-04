Экс-премьер Украины предостерег вооруженные силы от «похода на Ростов»

Первый руководитель СБУ и бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук в эфире телеканала Zik в среду предостерег командование вооруженных сил страны от наступления на российский Ростов-на-Дону.

«Приходилось слышать: «Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова» и так далее. Нужно быть реалистами, работать не с иллюзиями, патриотическими, прекрасными», — сказал политик.

По его мнению, даже попытка силового захвата Донбасса может не увенчаться успехом, поскольку со стороны самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик — два «организованных, структурированных, обученных и обкатанных в боях» армейских корпуса численностью как минимум 36-40 тысяч человек.

«Это уже не трактористы и комбайнеры, как говорил (президент России Владимир) Путин», — заметил он.

В этой связи Марчук рекомендовал тщательно подготовить наступательную операцию, отметив, что для нее потребуются серьезная реорганизация и дополнительная мобилизация.

Весной 2017 года глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что в будущем Ростовская область будет включена в состав Украины.

Яндекс.Дзенв Telegram

Британии не удастся сохранить лицо в «деле Скрипаля», заявил Клинцевич

Газеты и журналы перестанут отсылать по почте «обязательные экземпляры»

Китай оценил ответ РФ на высылку дипломатов