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ЕС отказался поддержать заявление ОЗХО по «делу Скрипаля»


Добавлено: 04 апр 2018 в 18:41, Категория: Новости на сегодня
ЕС отказался поддержать заявление ОЗХО по «делу Скрипаля»

Европейский союз по итогам заседания созванной по инициативе РФ специальной сессии исполнительного комитета ОЗХО, посвященной инциденту в Солсбери, отказался поддержать проект совместного заявления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Болгарии при ОЗХО Крассимира Костова.

«Крайне важно, чтобы Российская Федерация отреагировала на законные вопросы правительства Великобритании, начала сотрудничать с секретариатом ОЗХО и предоставила полную информацию... о любой программе, имеющей отношение к делу», — отмечается в его заявлении.

«Мы также очень озабочены тем, что было сказано представителем МИД РФ относительно содействия, которое предоставил технический секретариат ОЗХО Великобритании», — отметил Костов.

По его словам, заявления Москвы «подготовили почву к тому, чтобы отрицать результаты работы ОЗХО по инциденту в Солсбери».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что перед сессией исполкома ОЗХО поставлено «как минимум 20 вопросов».

Также Россия направляла в адрес технического секретариата организации 13 вопросов о деталях расследования.

Организация ответила на них. В МИД России считают, что по существу ответ был дан только на один вопрос.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском Солсбери 4 марта. С тех пор оба находятся в больнице.

Великобритания заявила, что против Скрипалей использовался нервно-паралитический яд «Новичок», разработанный в СССР. А преступление совершили российские спецслужбы. Москва обвинения отвергает.


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Добавлено: 04 апр 2018 в 18:41, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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