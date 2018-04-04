"Face Yourself" в ТОПе: Альбом BTS занял первые строчки мировых рейтингов

Культовым южнокорейским молодым поп-коллективом Bangtan Boys, известным также по аббревиатуре BTS, буквально вчера были выпущены первые треки, записанные в этом году.Данные синглы по словам участников коллектива войдут в предстоящий третий японский альбом «Face Yourself», который будет составлять порядка двенадцати музыкальных композиций, созданным в привычном ритме BTS, одной из самых популярных на данный момент групп.Наряду с подборкой из японских версий более ранних треков уже записанных на корейском языке, в том числе «DNA», «Mic Drop» и «Blood, Sweat&Tears», диск вбирает в себя еще четыре новых композиции – «Intro: Ringwanderung», «Let Go», «Don’t Leave Me» и «Outro: Crack».Первая новая песня составлена из ряда смиксованных треков предыдущего альбома, которые были немного изменены. Композиции прошлого альбома около двадцати пяти недель находились в чарте Billboard 200.Уже на сегодняшний день некоторые новые композиции столь стесненного южнокорейского музыкально рынка моментально обошли мировых знаменитостей, разместившись на первых строчках чартов.