Facebook удалил 270 российских групп

Глава Facebook Марк Цукерберг объявил об удалении из социальной сети сотен учетных записей, публикаций и аккаунтов, «связанных с российской «фабрикой троллей». Об этом он рассказал Reuters.

Цукерберг заявил, что на этих страницах «неоднократно обманывали людей по всему миру и манипулировали ими».

Речь, в частности, идет об удалении более 270 аккаунтов «Агентства интернет-исследований», которое американские власти ранее обвиняли во вмешательстве в президентские выборы.

«Это российское агентство постоянно действовало обманным путем и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы больше не хотим видеть их в Facebook или где-либо в мире», — цитирует Цукерберга ТАСС.

3 апреля руководитель «Федерального агентства новостей» Евгений Зубарев рассказал РБК, что в Facebook без всяких объяснений была заблокирована группа его издания.

«Это акт политической цензуры, мы не публиковали никакого запрещенного контента», — заявил изданию Зубарев, и пообещал подготовить обращение в Роскомнадзор. Как сообщает РБК, были заблокированы группы изданий «Журналистская правда», «Невские новости» и «Экономика сегодня».