ФАС одобрила создание нового «Яндекс.Маркета» с привлечением Сбербанка

Федеральная антимонопольная служба России одобрила создание Сбербанком и «Яндексом» совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета». Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на материалы ФАС.

«Сделка, заявленная в указанном ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции», — указали антимонопольщики.

В сделке участвуют Сбербанк, его ООО «Цифровые активы», а также компании «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Маркет Лаб».

По условиям соглашения Сбербанк вложит в «Яндекс.Маркет» 30 млрд рублей, станет собственником половины компании и войдет в ее руководство.