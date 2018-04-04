ФК «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России

Столичный «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России по футболу, обыграв самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1. Об этом сообщается в твиттере Российской футбольной премьер-лиги.

«Спартак» проходит в 1/2 финала Олимп Кубка России #КрыльяСпартак - 1:3#КубокРоссии @fcsm_official @fckssamarahttps://t.co/9e52ZLFM70

— РФПЛ?? (@rfpl) 4 апреля 2018 г.

Игра проходила в Самаре. В составе «Спартака» отличились: Зе Луиш (на 20-й минуте), Квинси Промес (71-я) и Луис Адриано (77-я).

Александр Соболев из «Крыльев Советов» забил единственный гол «красно-белым» — в компенсированное время во втором тайме.