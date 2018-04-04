Где пройдет медовый месяц принца Гарри и Меган Маркл: фото отеля в Намибии

Принц Гарри и Меган Маркл

Что принц Гарри и Меган Маркл выберут довольно экзотическое место для своего медового месяца, было довольно предсказуемо. Уж если в организации своей свадьбы они отошли от королевских традиций, то и первый свой отпуск в качестве мужа и жены они решили провести отнюдь не на лучших мировых курортах, как это часто делают знаменитости. Как сообщают западные источники, 33-летний внук королевы Елизаветы II и его 36-летняя невеста присматриваются к Намибии.

Принц Гарри, по словам инсайдеров, уже даже выбрал отель, в котором планирует остановиться вместе со своей будущей женой. Больше остальных его привлекла гостиница Hoanib Valley Camp, сутки проживания в которой обойдутся молодоженам в 700 долларов за ночь. Этот гостиничный комплекс, правда, еще находится в стадии строительства, но как раз к маю оно должно быть завершено. В каждых апартаментах (а всего в отеле их шесть), больше похожих на семейное бунгало, нежели гостиничные комнаты, есть веранда. С нее открываются потрясающие вид на горы и пустыню. Кроме того, гости смогут насладиться дикой природой и познакомиться с носорогами, слонами и жирафами, которые живут недалеко от отеля.

Стоит отметить, что для того, чтобы добраться до ближайшего города, будущим супругам придется провести в автомобиле не меньше четырех часов. Впрочем, уединение — это именно то, чего им после повышенного внимания публики сейчас особенно не хватает.

Кстати, с Африкой у принца Гарри и Меган Маркл связано очень многое. Одной из их первых совместных поездок в качестве пары стало путешествие в Ботсвану (ее, кстати, они тоже рассматривают в качестве места для медового месяца), а помолвочное кольцо актрисы украшено бриллиантом именно из этой страны.