Генштаб ВС РФ обвинил США в попытке создания квазигосударства в Сирии

Начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской на VII Московской конференции по международной безопасности заявил, что США стремятся создать на восточном берегу Евфрата в Сирии квазигосударство со своими вооруженными силами.

«Совершенно неприемлемы устремления США, направленные на создание квазигосударства на восточном берегу Евфрата. Мы видим, что в этих районах создаются не только местные органы власти, подконтрольные США, но и начинается формирование своих вооруженных сил», — цитирует его ТАСС.

По мнению Рудского, США хотят расчленить Сирию, закладывая потенциал, который рано или поздно трансформируется в новую войну «всех против всех».

Начальник главного оперативного управления Генштаба сообщил, что сирийская армия за годы войны при поддержке сил России и Ирана уничтожила около 65 тысяч террористов

«Всего в результате действий сирийских правительственных войск при поддержке России и Ирана освобождено от незаконных вооруженных формирований около 113 тысяч квадратных километров территории и 1245 населенных пунктов. Уничтожены около 65 тысяч боевиков», — сказал Рудской.

Генерал-полковник сообщил, что общими усилиями в Сирии было разминировано 6,5 тысяч га земли и около 17,2 тысяч сооружений.