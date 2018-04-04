Генштаб ВС РФ: США стремятся создать квазигосударство в Сирии

Глава оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской назвал подобные устремления недопустимыми.

Выступая на VII Московской конференции по международной безопасности Рудской отметил, что на востоке Сирии уже создаются органы местного самоуправления и вооруженные формирования, подконтрольные США.

По его данным, в результате действий правительственных войск Сирии при поддержки войск Ирана и России, удалось освободить от незаконных вооруженных формирований около 113 тысяч квадратных километров территории и 1245 населенных пунктов.