Глава Кабинета Министров Украины выступил с защитой в адрес Ульяны Супрун

Владимир Гройсман не разделяет мнения многих украинских депутатов и считает, что Ульяна Супруг, исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины, заслуживает благодарности за проделанную ею работу.С таким спичем премьер-министр выступил во время сегодняшнего заседания правительства.Гройсман считает, что проводить реформы и “начинать что-то новое” – это всегда непростая задача.“Те, кто критикуют, наряду с этим должны были сказать, что они вообще сделали в своей жизни”, - добавил премьер.Напомним, что ранее Владимир Гройсман предлагал назначить Ульяну Супрун министром здравоохранения на постоянной основе. Впрочем, в Верховной Раде, мягко говоря, не поддержали инициативу главы Кабмина. Накануне профильный комитет парламента разрешил вынести на рассмотрение депутатов вопрос об увольнении Супрун.