Глава МИД КНДР посетит Россию и встретится с Лавровым

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо посетит Россию и встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Встреча состоится 10 апреля, сам визит продлится с 9 по 11 число, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова, передает «Интерфакс».

По словам Захаровой, планируется обсудить развитие двусторонних отношений, а также обменяться мнениями по международным и региональным проблемам. Акцент в переговорах будет ставиться на урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

Также северокорейский министр посетит Совет Федерации, где планируется его встреча с первым вице-спикером Николаем Федоровым, сообщил источник агентства.