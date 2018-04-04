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Глупцы: Трамп отчитал при личной встрече президентов Литвы, Латвии и Эстонии
Добавлено: 04 апр 2018 в 07:21, Категория: Политика
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 04 апр 2018 в 07:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f
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