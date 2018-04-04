Голодание может смягчить последствия химиотерапии, - ученые

Диетологи и врачи давно спорят о вреде и пользе голодания. Одни считают, что оно способствует потере веса и замедлению признаков старения. Другие считают его в большей степени модной тенденцией, которая несет в себе риск для здоровья, поскольку часто приводит к перееданию и набору веса, а не к его потере и ограничивает потребление полезной пищи.Ученые из университета Южной Калифорнии исследовали множество схем голодания. И пришли к выводу, что самый оптимальный вариант – трехдневное голодание.Они попросили участников исследования голодать по два – четыре дня на регулярной основе в течение шести месяцев. В процессе эксперимента у людей начали снижаться лейкоциты, а при возобновлении приема пищи клетки крови восстанавливали свое количество.Исследование показало, что при голодании в организме срабатывает «переключение», дающее команду начать «восстановление системы на основе стволовых клеток».Это заставило организм использовать свои запасы глюкозы, жира и кетонов, а также начать разрушать большое количество лейкоцитов. Потеря лейкоцитов дала сигнал организму обновить клетки иммунной системы. Также у голодавших заметно снизилась выработка фермента протеинкиназы А (гормона, связанного с повышенным риском развития онкологии).