Госдеп предложил России прислать замену высланным дипломатам

Представитель Госдепартамента США сообщил ТАСС, что Россия может прислать замену 60 дипломатам, высланным в конце марта в связи с «делом Скрипаля».

«Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии (на территории США)», — сказал он. Представитель ведомства уточнил, что Вашингтон исходит из готовности Москвы принять американских дипломатов, взамен высланных из России в качестве ответной меры.

Напомним, 31 марта из США вместе с семьями были высланы 60 российских дипломатов, а также закрыто генконсульство РФ в Сиэтле. В ответ Москва объявила о высылке 60 сотрудников посольства США, которые должны покинуть Россию до 5 марта. Также у генконсульства США в Санкт-Петербурге было отозвано согласие на его открытие и функционирование.

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и близкий соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Армин Лашет (Христианско-демократический союз) написал в Twitter, что прежде чем призывать другие страны к ответу по «делу Скрипаля», Великобритании следовало бы предъявить доказательства причастности РФ к скандалу.

«Когда кто-то призывает все страны НАТО к солидарности, разве не должен он обладать надежными доказательствами? Каждый может относиться к России так, как ему хочется, но, изучая международное право, я усвоил совсем другой подход к другим государствам», — отметил немецкий политик.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Великобритании придется принести свои извинения, но «маразм зашел слишком далеко». Он также выразил уверенность, что прозвучавшие обвинения в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии никогда не найдут подтверждения, а «прямые или косвенные подтверждения нелепости позиции британской стороны будут появляться».

«Для нас с самого начала была ситуация совершенно чудовищная, и в данном случае постепенно стали приходить подтверждения того, что вот эти безумные обвинения, озвученные британской стороной через несколько часов после происшествия, ни на чем не основываются и ничем не подкреплены. Это просто красноречивые подтверждения, причем вполне экспертные, вполне официальные», — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Напомним, после того, как глава военной химической лаборатории в британском Портон-Дауне Гэри Айткенхэд признал, что его подчиненные не смогли определить происхождение отравившего Скрипалей нервно-паралитического вещества, МИД Великобритании вынужден был заявить, что обвинения против России строились «на основе предположений».