Госдеп: Россия может прислать замену высланным ранее 60 дипломатам

Россия может прислать в США 60 дипломатов в замену тех, что были высланы на прошлой неделе с территории США в знак солидарности американских властей с Великобританией в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в её дипломатической миссии», - заявил, в частности, сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

При этом представитель Госдепа отметил, что США исходят из того, что и Москва, в свою очередь, готова принять новых дипломатов из США, взамен высланных в качестве ответной меры.

Напомним: 26 марта США, а также Канада, Норвегия, Украина и большая часть стран-членов Евросоюза заявили о солидарности с Великобританией в ее позиции о том, что ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери лежит на России и о высылке в качестве ответной меры российских дипломатов. Наибольшее число дипломатов – 60 человек – выслали Соединенные Штаты, при этом Вашингтон закрыл российское Генконсульство в Сиэтле.