Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда

Государственная Дума РФ приняла закон о так называемых невозвратных билетах, сообщает «Интерфакс».

В законе, который вступит в силу 1 января 2019 года, речь идет тарифах, не предусматривающих возврат стоимости билетов в поезда дальнего следования, купленных физлицами.

Закон устанавливает, что возврат причитающихся сумм за неиспользованные невозвратные билеты осуществляется только в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи (супруга, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного), смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, подтвержденном соответствующими документами.

Компенсация за невозвратные билеты также возможна в случае отмены или задержки отправления поезда, либо непредоставления пассажиру места, указанного в таком билете, говорится в законе.

В ходе рассмотрения закона депутат от «Единой России» Александр Васильев заявил, что введение такого формата билетов позволит снизить стоимость проезда железнодорожным транспортом.