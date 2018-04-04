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Государственные испытания истребителя Су-35С завершатся к концу года


Добавлено: 04 апр 2018 в 11:59, Категория: Общество
Государственные испытания истребителя Су-35С завершатся к концу года

Завершение государственных испытаний многофункционального истребителя Су-35С поколения «4++» ожидается в конце 2018 года. Об этом заявил заместитель Министра обороны России Юрий Борисов.

«На сегодняшний день в частях ВКС проходят опытную эксплуатацию и войсковые испытания более 50 самолетов», — пояснил замглавы военного ведомства.

Заключительный этап государственных испытаний предполагает, в том числе, проведение мероприятий по оценке эффективности применения нового вооружения на сверхманевренных режимах, бортового оборудования и комплексов автоматизированных систем управления самолетом.

По итогам заседания государственной комиссии, рассматривающей ход испытаний самолета Су-35С в 929-ом Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) имени В.П. Чкалова в Ахтубинске, Юрий Борисов дал высокую оценку качеству выполненных работ по самолету.

Он также подчеркнул, что «летный состав, эксплуатирующий Су-35С в Сирийской Арабской Республике, очень высоко оценивает качество самолетов и его боевые и эксплуатационные характеристики».

Помимо этого, замминистра проверил ход работ в рамках испытаний истребителя пятого поколения Су-57.

«Работы по Су-57 идут по графику, самолет уже подтвердил ряд летно-тактических характеристик, которые Минобороны предъявляет к этому перспективному изделию. В текущем году на самолете идет проверка нового комплекса вооружения с перспективными авиационными средствами поражения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», — подытожил Юрий Борисов.


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Добавлено: 04 апр 2018 в 11:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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