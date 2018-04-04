Грибаускайте: сказала Трампу, что украинские военные – герои

Президент Литвы Даля Грибаускайте во время встречи лидеров стран Балтии с президентом США Дональдом Трампом рассказала американскому лидеру, что Украина создала вооруженные силы, которые способны себя защитить. Об этом передает Голос Америки.

«Я сказала Трампу, что украинские военные являются героями и что они могут бороться за свою страну, за независимость, и что Украина создала вооруженные силы, которые способны себя защитить», – сообщила Грибаускайте.

Ранее Даля Грибаускайте заявила, что российские «Искандеры» под Калининградом угрожают половине Европы.

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