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Грибаускайте: сказала Трампу, что украинские военные – герои


Добавлено: 04 апр 2018 в 23:45, Категория: Новости на сегодня
Грибаускайте: сказала Трампу, что украинские военные – герои

Президент Литвы Даля Грибаускайте во время встречи лидеров стран Балтии с президентом США Дональдом Трампом рассказала американскому лидеру, что Украина создала вооруженные силы, которые способны себя защитить. Об этом передает Голос Америки.

«Я сказала Трампу, что украинские военные являются героями и что они могут бороться за свою страну, за независимость, и что Украина создала вооруженные силы, которые способны себя защитить», – сообщила Грибаускайте.

Ранее Даля Грибаускайте заявила, что российские «Искандеры» под Калининградом угрожают половине Европы.

Фото: EPA


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Добавлено: 04 апр 2018 в 23:45, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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