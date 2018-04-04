Хайнкес: если "Бавария" хочет выиграть Лигу чемпионов, нужно улучшать игру

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с испанской "Севильей" заявил, немецкий клуб должен улучшать игру, если хочет стать победителем турнира.

"Бавария" во вторник в гостях одержала волевую победу над "Севильей" со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Мюнхене.

"Мы слишком часто теряли мяч, и нам не хватало структурности в полузащите, что позволило "Севильи" создавать моменты. Мы улучшили игру во второй половине матча и в итоге заслужили победу. Психологически было очень важно быстро отыграться, хотя нам и немного повезло. Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, нам нужно улучшать игру", - цитирует Хайнкеса официальный сайт УЕФА.